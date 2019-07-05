Текущие события
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
21
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
00
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
40
Футбол. Еврокубки
4.07
Клифтонвилл
Барри Таун
40
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
04
Футбол. Премьер-лига
6.07
Зенит
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
1515 самых ярких спортивных журналисток мира
11Церемония закрытия II Европейских игр в Минске
21:43 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по пляжному футболу победила команду Азербайджана в матче Евролиги

ТАСС, 5 июля. Сборная России по пляжному футболу в серии пенальти обыграла команду Азербайджана в матче Евролиги. Соревнования проходят в португальском Назаре.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе сборной России забитыми мячами отметились Остап Федоров (11-я минута), Борис Никоноров (29) и Сергей Степлиани (36). У азербайджанцев отличились Сабир Аллахгулиев (3), Эльсхад Манафов (21) и Амид Назаров (31).

Читайте также
Сборная России по пляжному футболу заняла шестое место на Европейских играх

Сборная России выступает в одной группе с командами Азербайджана, Испании и Турции. Следующий матч российские футболисты проведут против турков, встреча пройдет 7 июля.

Евролига по пляжному футболу — коммерческий турнир, который проводится с 1998 года. Соревнования проходят в три этапа, последний из которых — Суперфинал, который пройдет с 5 по 8 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош.

Сборная России является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером первенства мира, также россияне пять раз становились победителями Евролиги.

Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Стало известно, куда этапировали Кокорина и Мамаева
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
Политический заговор? Почему Попова обвинили в продаже Игр
Без трансферов и опыта: какие ужасы ждут Лэмпарда в «Челси»
«Реал» отдал полузащитника в аренду
В российском теннисе антирекорд века. Девочки, что происходит?
СМИ: Футболист «Ромы» отказался переходить в «Динамо»
Подборка недорогих рюкзаков на все случаи жизни
Российский футболист открыл бутылку ударом мяча
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь