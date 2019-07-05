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5 июля, источник: ТАСС

Сборная Бенина вышла в ¼ финала Кубка африканских наций по футболу

ТАСС, 5 июля. Футболисты сборной Бенина в серии пенальти победили команду Марокко в матче 1/8 финала Кубка африканских наций, который проходит в Египте.

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Источник: AP 2019

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В составе команды Бенина гол забил Мойз Адилеху (53-я минута), у сборной Марокко отличился Юссеф Эль-Несери (76). На шестой добавленной ко второму тайму минуте пенальти в ворота команды Бенина не сумел реализовать полузащитник Хаким Зиеш.

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На 97-й минуте матча за вторую желтую карточку, полученную за неспортивное поведение, был удален бенинский защитник Халед Аденон. В серии послематчевых пенальти точнее оказалась сборная Бенина — 4:1.

Сборная Бенина впервые в истории вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где сыграет с победителем матча Уганда — Сенегал, который пройдет позднее в пятницу.

В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неподготовленности к турниру.

Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта — семь.

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