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5 июля, источник: ТАСС

Сборная Сенегала сыграет с командой Бенина в ¼ финала Кубка африканских наций по футболу

ТАСС, 5 июля. Футболисты сборной Сенегала со счетом 1:0 победили команду Уганды в матче 1/8 финала Кубка африканских наций, который проходит в Египте.

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Источник: AP 2019

Единственный гол в матче на 15-й минуте забил Садио Мане. На 61-й минуте встречи Мане не сумел реализовать пенальти, удар с одиннадцатиметровой отметки отразил голкипер команды Уганды Денис Оньянго.

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Сборная Бенина вышла в ¼ финала Кубка африканских наций по футболу

Наивысшим достижением сборной Сенегала на Кубке африканских наций является выход в финал турнира в 2002 году. В четвертьфинале сенегальцы встретятся со сборной Бенина, которая впервые в своей истории вышла в ¼ финала Кубка африканских наций. Матч пройдет 10 июля (начало — 19:00 мск).

В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неподготовленности к турниру.

Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта (7).

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