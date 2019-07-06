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18:21 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по пляжному футболу победила команду Турции в матче Евролиги

ТАСС, 6 июля. Сборная России по пляжному футболу со счетом 5:2 обыграла команду Турции в матче Евролиги. Соревнования проходят в португальском Назаре.

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Источник: РИА "Новости"

В составе сборной России дублем отметился Юрий Крашенинников (10-я и 21-я минуты), также голы забили Владимир Раскин (10), Владислав Жариков (17) и Борис Никоноров (36). У турецкой команды отличились Волкан Есилирмак (6) и Чем Кескин (18).

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Сборная России выступает в одной группе с командами Азербайджана, Испании и Турции. Следующий матч российские футболисты проведут против испанцев, встреча пройдет 7 июля.

Евролига по пляжному футболу — коммерческий турнир, который проводится с 1998 года. Соревнования проходят в три этапа, последний из которых — Суперфинал, который пройдет с 5 по 8 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош.

Сборная России является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером первенства мира, также россияне пять раз становились победителями Евролиги.

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