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21:19 (мск), источник: ТАСС

Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций по футболу, победив камерунцев

ТАСС, 6 июля. Футболисты сборной Нигерии со счетом 3:2 победили команду Камеруна в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Турнир проходит в Египте.

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Источник: AP 2019

В составе победителей голы забили Одион Игало (19-я и 63-я минуты) и Алекс Ивоби (66). У проигравших отличились Стефан Бахокен (41) и Клинтон Н’Жье (44).

В четвертьфинале сборная Нигерии встретится с победителем матча между командами Египта и ЮАР, который пройдет позднее в субботу.

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Команда Нигерии является трехкратным победителем турнира, также в активе нигерийской команды четыре серебряные и семь бронзовых медалей турнира.

В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неподготовленности к турниру.

Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта (7).

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