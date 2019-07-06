Месси удален в матче Кубка Америки за стычку
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил удаление в матче за третье место против Чили на проходящем в Бразилии Кубке Америки.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил удаление в матче за третье место против Чили на проходящем в Бразилии Кубке Америки.
Незадолго до свистка на перерыв Месси вступил в борьбу за мяч с хавбеком Гари Меделем, в результате чего между футболистами произошла стычка, инициатором которой был чилиец.
Главный арбитр встречи парагваец Марио Диас де Вива принял решение показать красную карточку обоим участникам эпизода.
К перерыву аргентинцы вели в счете 2:0 благодаря голам Серхио Агуэро, которому ассистировал Месси, и Пауло Дибалы.