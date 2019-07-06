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6 июля, источник: Спорт РИА Новости

Месси удален в матче Кубка Америки за стычку

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил удаление в матче за третье место против Чили на проходящем в Бразилии Кубке Америки.

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Незадолго до свистка на перерыв Месси вступил в борьбу за мяч с хавбеком Гари Меделем, в результате чего между футболистами произошла стычка, инициатором которой был чилиец.

Главный арбитр встречи парагваец Марио Диас де Вива принял решение показать красную карточку обоим участникам эпизода.

Во время загрузки произошла ошибка.

К перерыву аргентинцы вели в счете 2:0 благодаря голам Серхио Агуэро, которому ассистировал Месси, и Пауло Дибалы.

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