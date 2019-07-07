Сборная ЮАР вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций по футболу, победив египтян
ТАСС, 6 июля. Футболисты сборной ЮАР со счетом 1:0 победили команду Египта в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Турнир проходит в Египте.
ТАСС, 6 июля. Футболисты сборной ЮАР со счетом 1:0 победили команду Египта в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Турнир проходит в Египте.
Единственный мяч забил Тембинкоси Лорч (85-я минута).
В четвертьфинале сборная ЮАР сыграет с командой Нигерии, которая ранее в субботу обыграла команду Камеруна со счетом 3:2.
Сборная ЮАР один раз побеждала на турнире (1996), также на счету команды серебряные (1998) и бронзовые медали (2000).
В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права