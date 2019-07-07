Сборная ЮАР вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций по футболу, победив египтян

Источник: AFP 2019

Единственный мяч забил Тембинкоси Лорч (85-я минута).

Читайте также Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций по футболу, победив камерунцев

В четвертьфинале сборная ЮАР сыграет с командой Нигерии, которая ранее в субботу обыграла команду Камеруна со счетом 3:2.

Сборная ЮАР один раз побеждала на турнире (1996), также на счету команды серебряные (1998) и бронзовые медали (2000).

Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта (7).