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00:56 (мск), источник: ТАСС

Сборная ЮАР вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций по футболу, победив египтян

ТАСС, 6 июля. Футболисты сборной ЮАР со счетом 1:0 победили команду Египта в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Турнир проходит в Египте.

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Источник: AFP 2019

Единственный мяч забил Тембинкоси Лорч (85-я минута).

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В четвертьфинале сборная ЮАР сыграет с командой Нигерии, которая ранее в субботу обыграла команду Камеруна со счетом 3:2.

Сборная ЮАР один раз побеждала на турнире (1996), также на счету команды серебряные (1998) и бронзовые медали (2000).

Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта (7).

В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неподготовленности к турниру.

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