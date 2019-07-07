Сборная Аргентины в пятый раз завоевала бронзовые медали Кубка Америки по футболу

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В составе Аргентины голы забили Серхио Агуэро (12-я минута) и Паоло Дибала (21). У чилийцев отличился Артуро Видаль (59, с пенальти). На 37-й минуте матча арбитр встречи удалил за неспортивное поведение капитанов команд Лионеля Месси и Гари Меделя.

Сборная Аргентины в пятый раз в своей истории завоевала бронзовые награды турнира, аргентинцы 14 раз становились обладателями главного трофея. Команда Чили становилась обладателем Кубка Америки два раза, последний из которых — в 2017 году.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uruOpLCI7Qk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем розыгрыше турнира принимают участие 10 сборных Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Также в качестве приглашенных команд в Бразилии выступали финалисты Кубка Азии 2019 года — сборные Катара и Японии. Однако они не смогли пройти групповой этап и вылетели из турнира вместе с командами Боливии и Эквадора.

В матче за Кубок Америки, который пройдет 7 июля, встретятся сборная Бразилии и команда Перу.