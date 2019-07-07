Удаление в матче с Чили стало для Месси вторым в карьере и первым с 2005 года

В концовке первого тайма, на 37-й минуте, у форварда произошёл конфликт с полузащитником чилийцев Гари Меделем. После вылета мяча за лицевую линию между футболистами завязалась перепалка, которая мгновенно переросла в стычку. Главный арбитр матча Марио Альберто Диас де Вивар не стал ждать развития конфликта и показал красную карточку обоим участникам эпизода.



Это удаление стало для Месси лишь вторым за всю карьеру. Впервые 32-летний форвард получил красную карточку в 2005 году — тоже в матче за сборную Аргентины. Тогда Лионель дебютировал за национальную команду в товарищеской игре с Венгрией и был удалён менее чем через минуту после выхода на замену.