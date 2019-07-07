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08:53 (мск), источник: ТАСС

Месси отказался получать медаль Кубка Америки в знак протеста против судейства

ТАСС, 7 июля. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отказался от получения бронзовой медали Кубка Америки — 2019 в знак протеста против судейства на турнире. Об этом Месси сказал журналистам после матча за бронзу, слова аргентинца приводит телеканал TyC Sports.

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В субботу футболисты сборной Аргентины обыграли команду Чили со счетом 2:1 в матче за бронзовые награды Кубка Америки, который проходит в Бразилии. На 37-й минуте арбитр встречи удалил за неспортивное поведение капитанов команд Месси и Гари Меделя. Ранее в полуфинале турнира аргентинцы уступили хозяевам первенства бразильцам (0:2), матч ознаменовался несколькими скандалами на поле, которые были вызваны решениями эквадорского арбитра встречи Родди Самбрано. После полуфинала аргентинские футболисты высказывали недовольство действиями арбитра, который, по их мнению, принимал решения исключительно против их команды.

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«Медель всегда действует на грани, но мы заслуживали предупреждений, видимо, сказалось то, что я говорил ранее, вот меня и удалили. Я не пошел на подиум за медалью, потому что не хотел быть частью этой коррупции и неуважения, которое присутствовало с нами в течение турнира. Мы заслуживали большего, но нам не позволили играть в финале. Коррупция и арбитры не позволяют людям наслаждаться футболом, который разрушается подобными действиями», — сказал Месси.

«Мы заканчиваем турнир с высокой поднятой головой. Я горжусь нашей командой, которая отдала все силы. Надеюсь, что это вызвало уважение у болельщиков», — добавил 32-летний аргентинский нападающий.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Пекине 2008 года и серебро чемпионата мира — 2014 в Бразилии. Сборная Аргентины в пятый раз в истории завоевала бронзовые награды Кубка Америки. В финале турнира, который пройдет 7 июля (начало — 23:00 мск), встретятся сборные Бразилии и Перу.

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