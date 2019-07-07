Глава Ассоциации футбола Египта подал в отставку после вылета сборной из Кубка Африки

Также отмечается, что после поражения был уволен тренерский штаб команды во главе с мексиканцем Хавьером Агирре, который возглавил сборную Египта после чемпионата мира — 2018. После поражения от южноафриканцев 60-летний Агирре полностью взял вину за провальное выступление на домашнем турнире. Под руководством Агирре египтяне провели 12 матчей, одержав девять побед и потерпев два поражения, еще одна встреча завершилась вничью. Контракт мексиканца был рассчитан до 2022 года.