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10:30 (мск), источник: ТАСС

Южноамериканская конфедерация футбола считает поведение Месси неуважением к организации

ТАСС, 7 июля. Обвинения в коррупции в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) со стороны нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси являются неуважением к организации. Об этом говорится в заявлении КОНМЕБОЛ, которое приводит пресс-служба организации.

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В субботу сборная Аргентины обыграла команду Чили со счетом 2:1 в матче за третье место на Кубке Америки, который проходит в Бразилии. На 37-й минуте встречи арбитр удалил за неспортивное поведение капитанов команд — Месси и Гари Меделя. Аргентинец после игры отказался присутствовать на церемонии награждения в знак протеста против судейства на турнире и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

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«В футболе иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете, и основной принцип честной игры — принимать результаты с преданностью и уважением. То же самое касается решений арбитров, — говорится в заявлении. — Недопустимо, чтобы в результате инцидентов, типичных для соревнований, в которых участвуют 12 команд и все на равных условиях, были выдвинуты необоснованные обвинения, в которых не хватает правды и ставится под сомнение целостность Кубка Америки. Эти обвинения представляют собой неуважение к турниру, игрокам, а также к КОНМЕБОЛ — организации, которая неустанно работает над тем, чтобы развивать южноамериканский футбол, сделать его прозрачным и профессиональным».

Сборная Аргентины в пятый раз в своей истории завоевала бронзовые награды турнира, аргентинцы 14 раз становились обладателями главного трофея. В финальном матче Кубка Америки, который пройдет 7 июля, встретятся сборные Бразилии и Перу.

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