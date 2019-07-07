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14:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси: Кубок Америки проходит так, чтобы сделать Бразилию чемпионом

Нападающий национальной Аргентины Лионель Месси считает, что победителем Кубка Америки — 2019 станет сборная Бразилии.

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«Не сомневаюсь, что Бразилия станет победителем Кубка Америки. К сожалению, турнир проходит так, чтобы именно эта сборная завоевала трофей. Надеюсь, в финале судьи и VAR не помешают Перу претендовать на победу. Перу может выиграть, но это будет трудно», — приводит слова Месси TyC Sports.

Напомним, после поражения со счётом 0:2 в полуфинале турнира с Бразилией Лионель раскритиковал работу судей. Лидер аргентинцев вновь обрушился с критикой на арбитров после победы со счётом 2:1 в матче за третье место с Чили, в котором его удалили на 37-й минуте за стычку с полузащитником Гари Меделем. Месси также обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

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