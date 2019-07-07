Арбитр матча Аргентина — Чили объяснил, почему удалил Месси и Меделя

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«Использование оскорбительной, ненормативной, унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Сильный удар соперника плечом», — говорится в отчёте арбитра, опубликованном Infobae.

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Также де Вивар объяснил и красную карточку полузащитника сборной Чили Гари Меделя.

«Использование оскорбительной, ненормативной, унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Жёсткие удары соперника в грудь и руку, прежде чем его остановили партнёры по команде», — говорится в рапорте.