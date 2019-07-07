Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Мордовия
Нефтехимик
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Текстильщик
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К
Ротор
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чайка
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Томь
02
Футбол. Первый дивизион
20:54
Балтика
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Шинник
12
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Химки
25
Все события
Фоторепортажи
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
1515 самых ярких спортивных журналисток мира
13:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Арбитр матча Аргентина — Чили объяснил, почему удалил Месси и Меделя

Главный арбитр игры за 3-е место Кубка Америки Аргентина — Чили (2:1) Марио Альберто Диас де Вивар в послематчевом протоколе пояснил решение об удалении аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«Использование оскорбительной, ненормативной, унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Сильный удар соперника плечом», — говорится в отчёте арбитра, опубликованном Infobae.

Читайте также
Удаление в матче с Чили стало для Месси вторым в карьере и первым с 2005 года

Также де Вивар объяснил и красную карточку полузащитника сборной Чили Гари Меделя.
«Использование оскорбительной, ненормативной, унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Жёсткие удары соперника в грудь и руку, прежде чем его остановили партнёры по команде», — говорится в рапорте.

Напомним, в концовке первого тайма у Месси произошёл конфликт с Меделем. После вылета мяча за лицевую линию между футболистами завязалась перепалка, которая мгновенно переросла в стычку. Главный арбитр матча Марио Альберто Диас де Вивар не стал ждать развития конфликта и показал красную карточку обоим участникам эпизода.

Аргентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чили
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Самые красивые девушки в "Инстаграм"!
Американская красотка взбесила этим жестом всю Англию!
«Рад, что прикончил его»: UFC устроил самое запоминающееся шоу
Проклятье Лас-Вегаса: Хабиб едва не устроил еще одну драку
СМИ: «Спартак» предлагает €12 млн за сына Георге Хаджи
Провал России и скандал Серены: что творится на Уимблдоне
Дзагоев пообещал лезгинку в самолете в случае чемпионства ЦСКА
Акинфеев исключил возможность возобновления карьеры в сборной РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь