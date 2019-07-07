Акинфеев исключил возможность возобновления карьеры в сборной России по футболу

«Возвращение в сборную? Думаю, что это маловероятно, — сказал Акинфеев. — Я свои решения никогда не отменяю. Я сделал свой выбор в пользу ЦСКА — не было вариантов, кроме как выбрать родной клуб и играть тут до конца контракта».