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15:26 (мск), источник: ТАСС

Акинфеев исключил возможность возобновления карьеры в сборной России по футболу

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не собирается возобновлять карьеру в сборной России по футболу. Об этом 33-летний голкипер заявил на встрече с болельщиками армейского клуба.

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«Возвращение в сборную? Думаю, что это маловероятно, — сказал Акинфеев. — Я свои решения никогда не отменяю. Я сделал свой выбор в пользу ЦСКА — не было вариантов, кроме как выбрать родной клуб и играть тут до конца контракта».

Акинфеев объявил о завершении выступлений в сборной России в октябре 2018 года. В составе национальной команды он выступал с 2004 года, приняв участие в 111 матчах. Ему принадлежит рекорд сборной по числу проведенных игр среди вратарей. Акинфеев является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Действующее соглашение Акинфеева с ЦСКА истекает в конце сезона-2021/22.

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