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15:42 (мск), источник: ТАСС

Футболист ЦСКА Дзагоев рассчитывает сыграть за сборную России на чемпионатах мира и Европы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев надеется, что ему еще доведется сыграть за сборную России на чемпионатах мира и Европы. Об этом 29-летний игрок рассказал на встрече с болельщиками команды.

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Источник: РИА "Новости"

Дзагоев не играл за сборную России с 7 июля 2018 года, когда в матче ¼ финала домашнего чемпионата мира с хорватами отдал голевую передачу. После этого он получил несколько тяжелых травм. В настоящее время футболист проходит реабилитацию после травмы крестообразной связки правого колена, которую он получил 19 февраля в товарищеском матче ЦСКА с испанской «Картахеной».

«Думаю, у меня еще есть время поиграть за сборную, — сказал Дзагоев. — Хочу восстановиться как можно скорее и играть дальше. Мои планы связаны с ЦСКА и со сборной. Надеюсь сыграть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира».

Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года. Он принял участие в 342 играх, отметившись 74 голами и 88 результативными передачами. В составе армейцев полузащитник стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. За сборную России игрок сыграл в 59 встречах и забил девять мячей.

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