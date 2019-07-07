Футболист ЦСКА Дзагоев рассчитывает сыграть за сборную России на чемпионатах мира и Европы

Источник: РИА "Новости"

Дзагоев не играл за сборную России с 7 июля 2018 года, когда в матче ¼ финала домашнего чемпионата мира с хорватами отдал голевую передачу. После этого он получил несколько тяжелых травм. В настоящее время футболист проходит реабилитацию после травмы крестообразной связки правого колена, которую он получил 19 февраля в товарищеском матче ЦСКА с испанской «Картахеной».

«Думаю, у меня еще есть время поиграть за сборную, — сказал Дзагоев. — Хочу восстановиться как можно скорее и играть дальше. Мои планы связаны с ЦСКА и со сборной. Надеюсь сыграть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира».