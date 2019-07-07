Сборная России по пляжному футболу уступила команде Испании в матче Евролиги

Источник: РИА "Новости"

В составе победителем голы забили Хосе Майо и Хесус Лопес, у российской команды отличился Борис Никоноров.

Сборная России выступала в одной группе с командами Азербайджана, Испании и Турции, российские футболисты заняли второе место в группе.

Евролига по пляжному футболу — коммерческий турнир, который проводится с 1998 года. Соревнования проходят в три этапа, последний из которых — Суперфинал, который пройдет с 5 по 8 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош.