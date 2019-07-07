AS: Месси могут отстранить от игр за сборную Аргентины на два года за критику КОНМЕБОЛ

Если КОНМЕБОЛ утвердит такое отстранение, то Месси должен будет пропустить Кубок Америки-2020, который будет проходить в Аргентине и Колумбии, а также матчи отборочного турнира чемпионата мира в Катаре-2022.
Аргентина в субботу обыграла сборную Чили (2:1) в матче за третье место на Кубке Америки. Месси в этой игре был удален в первом тайме после стычки с капитаном соперников Гари Меделем.
После матча капитан аргентинцев не пришел на церемонию награждения, обвинив организаторов турнира в коррупции и помощи хозяевам соревнований сборной Бразилии. Футболист предположил, что судья встречи получил задание показать ему красную карточку за то, что он обрушился с критикой на чиновников и арбитров после полуфинала с бразильцами (0:2).