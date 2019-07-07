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21:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

AS: Месси могут отстранить от игр за сборную Аргентины на два года за критику КОНМЕБОЛ

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) готовит наказание для капитана и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Как утверждает AS, 32-летний футболист может быть отстранен на два года от участия в играх национальной команды из-за обвинений в коррупции организации.

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Если КОНМЕБОЛ утвердит такое отстранение, то Месси должен будет пропустить Кубок Америки-2020, который будет проходить в Аргентине и Колумбии, а также матчи отборочного турнира чемпионата мира в Катаре-2022.

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Аргентина в субботу обыграла сборную Чили (2:1) в матче за третье место на Кубке Америки. Месси в этой игре был удален в первом тайме после стычки с капитаном соперников Гари Меделем.

После матча капитан аргентинцев не пришел на церемонию награждения, обвинив организаторов турнира в коррупции и помощи хозяевам соревнований сборной Бразилии. Футболист предположил, что судья встречи получил задание показать ему красную карточку за то, что он обрушился с критикой на чиновников и арбитров после полуфинала с бразильцами (0:2).

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