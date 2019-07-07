AS: Месси могут отстранить от игр за сборную Аргентины на два года за критику КОНМЕБОЛ

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Если КОНМЕБОЛ утвердит такое отстранение, то Месси должен будет пропустить Кубок Америки-2020, который будет проходить в Аргентине и Колумбии, а также матчи отборочного турнира чемпионата мира в Катаре-2022.

Аргентина в субботу обыграла сборную Чили (2:1) в матче за третье место на Кубке Америки. Месси в этой игре был удален в первом тайме после стычки с капитаном соперников Гари Меделем.