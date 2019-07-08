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09:15 (мск), источник: ТАСС

Сборная Мадагаскара вышла в ¼ финала Кубка африканских наций по футболу

ТАСС, 7 июля. Футболисты сборной Мадагаскара по пенальти победили команду Демократической Республики Конго в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Турнир проходит в Египте.

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Источник: Reuters

Основное время матча завершилось вничью — 2:2.

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В составе победителей голы забили Ибрагим Амада (9-я минута) и Фанайя Андриатсима (77). У проигравших отличились Седрик Бакамбу (21) и Шансель Мбемба-Мангулу (90). В серии пенальти со счетом 4:2 сильнее оказались мадагаскарцы.

В четвертьфинале сборная Мадагаскара встретится с победителем матча между командами Ганы и Туниса, который пройдет в понедельник. Сборная Мадагаскара впервые принимает участие в Кубке африканских наций.

В турнире стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неподготовленности к турниру.

Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта (7).

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