Сборная Мадагаскара вышла в ¼ финала Кубка африканских наций по футболу

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Основное время матча завершилось вничью — 2:2.

В составе победителей голы забили Ибрагим Амада (9-я минута) и Фанайя Андриатсима (77). У проигравших отличились Седрик Бакамбу (21) и Шансель Мбемба-Мангулу (90). В серии пенальти со счетом 4:2 сильнее оказались мадагаскарцы.

В четвертьфинале сборная Мадагаскара встретится с победителем матча между командами Ганы и Туниса, который пройдет в понедельник. Сборная Мадагаскара впервые принимает участие в Кубке африканских наций.

В турнире стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неподготовленности к турниру.