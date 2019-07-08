Сборная Алжира вышла в ¼ финала Кубка африканских наций по футболу

Источник: AFP 2019

Мячи забили Юсеф Белайли (24-я минута), Рияд Марез (57) и Адам Унас (82).

В четвертьфинале сборная Алжира встретится с победителем матча между командами Мали и Кот-д’Ивуара, который пройдет в понедельник.

Сборная Алжира один раз побеждала на турнире (1990), также на счету команды одна серебряная (1980) и две бронзовые (1984, 1988) медали. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта (7).