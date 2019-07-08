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09:19 (мск), источник: ТАСС

Сборная Алжира вышла в ¼ финала Кубка африканских наций по футболу

ТАСС, 7 июля. Футболисты сборной Алжира со счетом 3:0 победили команду Гвинеи в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Турнир проходит в Египте.

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Источник: AFP 2019

Мячи забили Юсеф Белайли (24-я минута), Рияд Марез (57) и Адам Унас (82).

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В четвертьфинале сборная Алжира встретится с победителем матча между командами Мали и Кот-д’Ивуара, который пройдет в понедельник.

Сборная Алжира один раз побеждала на турнире (1990), также на счету команды одна серебряная (1980) и две бронзовые (1984, 1988) медали. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта (7).

В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неготовности к турниру.

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