Россиянки выиграли Кубок Европы по пляжному футболу

Источник: РИА "Новости"

Россиянки обыграли соперниц со счетом 3:1. Голы на счету Марины Федоровой, Анны Черняковой и Анастасии Горшковой. В матче за бронзовые награды англичанок обыграла команда Швейцарии.

Таким образом, российская сборная защитила титул, добытый в 2018-м. Тогда, в дебютном для себя сезоне, россиянки также превзошли команду Испании. Финал завершился со счетом 2:0 в пользу сборной России.