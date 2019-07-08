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10:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянки выиграли Кубок Европы по пляжному футболу

Женская сборная России по пляжному футболу обыграла команду Испании в решающем матче Кубка Европы, который завершился в Португалии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Россиянки обыграли соперниц со счетом 3:1. Голы на счету Марины Федоровой, Анны Черняковой и Анастасии Горшковой. В матче за бронзовые награды англичанок обыграла команда Швейцарии.

Таким образом, российская сборная защитила титул, добытый в 2018-м. Тогда, в дебютном для себя сезоне, россиянки также превзошли команду Испании. Финал завершился со счетом 2:0 в пользу сборной России.

Турнир был основан в 2016 году. Сборная России пока единственная команда, которой удалось дважды завоевать золото.

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