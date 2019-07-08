Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки по футболу

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В составе победителей голы забили Эвертон (15-я минута), Габриэл Жезус (45) и Ришарлисон (90, с пенальти), у перуанской команды с пенальти отличился Паоло Герреро (44). На 70-й минуте встречи Жезус получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Лучшими бомбардирами Кубка Америки — 2019 стали Эвертон и Герреро, которые забили по три мяча, что является повторением худшего результата личной результативности на турнире. В предыдущий раз лучшими бомбардирами турнира с тремя голами становились аргентинец Хорхе Бурручага, бразилец Роберто Динамит, уругваец Карлос Агилера и перуанец Эдуардо Маласкес в 1983 году. Сборная Бразилии провела на турнире семь матчей, в которых забила 13 голов и пропустила один. На групповом этапе бразильцы заняли первое место с двумя победами и одной ничьей, в четвертьфинале в серии пенальти была обыграна команда Парагвая (основное время — 0:0), в полуфинале — сборная Аргентины (2:0).

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Бразильцы обыграли Аргентину в полуфинале Кубка Америки

Сборная Бразилии в девятый раз стала победителем Кубка Америки (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019) и примет участие в Кубке конфедераций — 2021 от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Бразильцы в пятый раз из пяти выиграли домашний Кубок Америки.

Для перуанцев финал турнира 2019 года стал третьим в истории, ранее они дважды становились чемпионами (1939, 1975). Также на их счету четыре бронзовые награды (1987, 1993, 1995, 2016). Третье место заняла команда Аргентины, в матче за бронзовые медали победившая чилийцев (2:1).

В минувшем Кубке Америки приняли участие 10 сборных от КОНМЕБОЛ, а также два финалиста Кубка Азии 2019 года — сборные Катара и Японии, которые не смогли преодолеть групповую стадию турнира. Следующий Кубок Америки состоится в 2020 году в Аргентине и Колумбии, руководство КОНМЕБОЛ приняло решение синхронизировать турнир с чемпионатом Европы. Соревнование будет проходить в четные годы, а интервал между ними составит четыре года, ранее турнир с 1975 года проходил с интервалом в два года. Самой титулованной командой Кубка Америки является сборная Уругвая, на ее счету 15 побед.