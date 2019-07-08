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08:52 (мск), источник: ТАСС

Бразилец Дани Алвес признан лучшим футболистом Кубка Америки 2019 года

ТАСС, 8 июля. Бразильский защитник Дани Алвес стал самым ценным футболистом Кубка Америки — 2019, который завершился в Бразилии.

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Источник: Reuters

В воскресенье сборная Бразилии со счетом 3:1 победила команду Перу в финальном матче Кубка Америки, финал состоялся на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Сборная Бразилии в девятый раз стала обладателем титула.

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36-летний Дани Алвес выиграл 40-й титул в карьере на высшем уровне (36 — в составе клубов, 4 — в составе сборной). В составе национальной команды защитник по два раза выиграл Кубок Америки (2007, 2019) и Кубок конфедераций (2009, 2013).

Лучшим голкипером турнира был признан вратарь сборной Бразилии Алиссон Беккер, получивший награду «Золотая перчатка». В шести матчах Кубка Америки он пропустил один мяч, когда в финале с пенальти отличился перуанец Паоло Герреро. Алиссон Беккер, выступающий за английский клуб «Ливерпуль», в третий раз в сезоне получил «Золотую перчатку». Ранее он был назван лучшим голкипером чемпионата Англии и Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

Лучшие бомбардиры

Бразильский футболист Эвертон и перуанец Герреро стали лучшими бомбардирами Кубка Америки. Кроме того, Эвертон был признан лучшим футболистом финальной встречи.

Эвертон и Герреро отличились по разу в финале, а всего забили по три мяча на турнире, что является повторением худшего результата личной результативности в истории чемпионата.

В предыдущий раз лучшими бомбардирами турнира с тремя мячами становились аргентинец Хорхе Бурручага, бразилец Роберто Динамит, уругваец Карлос Агилера и перуанец Эдуардо Маласкес в 1983 году.

Рекорд результативности Кубка Америки на одном турнире принадлежит бразильцу Жаиру да Пинто (Кубок Америки — 1949), а также уругвайцу Хавьеру Амбройсу и аргентинцу Умберто Маскио (оба — 1959), которым удавалось отличиться по девять раз на одном чемпионате. На прошлом турнире в 2016 году лучшим бомбардиром стал чилиец Эдуардо Варгас, забивший шесть голов.

Следующий Кубок Америки состоится в 2020 году в Аргентине и Колумбии, руководство Южноамериканской конфедерации футбола приняло решение синхронизировать турнир с чемпионатом Европы. Со следующего турнира соревнование будет проходить в четные годы, а интервал между ними составит четыре года.

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