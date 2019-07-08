Текущие события
Футбол. Первый дивизион
7.07
Текстильщик
Енисей
01
Футбол. Первый дивизион
7.07
Мордовия
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
7.07
Авангард К
Ротор
03
Футбол. Первый дивизион
7.07
Факел
Торпедо М
01
Футбол. Первый дивизион
7.07
Чайка
Чертаново
01
Футбол. Первый дивизион
7.07
Балтика
Спартак-2
01
Все события
Фоторепортажи
8Бразилия выиграла Кубок Америки
11За кого в спорте болеет Ольга Бузова?
10:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Дани Алвес — первый футболист в истории с 40 командными трофеями

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес обновил мировой рекорд по количеству командных трофеев.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В финале Кубка Америки сборная Бразилии с Алвесом в составе обыграла Перу со счётом 3:1.

Читайте также
Бразилец Дани Алвес признан лучшим футболистом Кубка Америки 2019 года

Встреча проходила в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе «Маракана».

Таким образом, бразилец завоевал 40-й командный трофей в карьере. Алвес 9 раз выигрывал чемпионаты (Испании — 6 раз, 2 — Франции, Италии — 1), 7 раз национальные Кубки (Испании — 5, Франции — 1, Италии — 1), 7 раз национальные Суперкубки (5 в Испании, 2 во Франции), Кубок лиги (Франция), дважды — Кубок Нордесте (Бразилия), трижды брал Лигу чемпионов (все — с «Барселоной»), дважды — Кубок УЕФА (оба — с «Севильей»), четыре — Суперкубка УЕФА и выиграл три чемпионата мира среди клубов.

В составе сборной Бразилии 36-летний Алвес дважды выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

Бразилия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Самые красивые девушки в "Инстаграм"!
Американская красотка взбесила этим жестом всю Англию!
«Нужно уметь проигрывать»: бразильцы троллят Месси
Легенда «Ливерпуля» отказался возглавить «Ньюкасл»
Аргентина и Бразилия получили предложение вступить в Лигу Наций
«Он просто безжалостен». Главные триумфы в карьере Хабиба
Сборная Мексики по футболу выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ
Бразилец признан лучшим футболистом Кубка Америки 2019 года
Уайлдер: Не сумел кого-то вырубить в бою - сделаю это в реванше
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь