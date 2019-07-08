Дани Алвес — первый футболист в истории с 40 командными трофеями

Таким образом, бразилец завоевал 40-й командный трофей в карьере. Алвес 9 раз выигрывал чемпионаты (Испании — 6 раз, 2 — Франции, Италии — 1), 7 раз национальные Кубки (Испании — 5, Франции — 1, Италии — 1), 7 раз национальные Суперкубки (5 в Испании, 2 во Франции), Кубок лиги (Франция), дважды — Кубок Нордесте (Бразилия), трижды брал Лигу чемпионов (все — с «Барселоной»), дважды — Кубок УЕФА (оба — с «Севильей»), четыре — Суперкубка УЕФА и выиграл три чемпионата мира среди клубов.