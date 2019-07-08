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09:22 (мск), источник: ТАСС

Сборная Мексики по футболу обыграла команду США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ

ТАСС, 8 июля. Футболисты сборной Мексики победили команду США со счетом 1:0 в финале Золотого кубка Конфедерации Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) 2019 года. Турнир прошел в США, финал чемпионата состоялся в Чикаго (штат Иллинойс) на стадионе Soldier Field.

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Источник: AP 2019

Единственный гол в матче на 73-й минуте забил Джованни дос Сантос. На пути к финалу сборная Мексики обыграла в четвертьфинале команду Коста-Рики в серии пенальти, а в полуфинале — сборную Гаити (1:0), американцы в ¼ финала были сильнее команды Кюрасао (1:0), в полуфинале была обыграна сборная Ямайки (3:1).

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Лучшим бомбардиром турнира стал 19-летний нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид, забивший шесть мячей, мексиканец Рауль Хименес стал вторым, отличившись пять раз. В финале Хименес пяткой отдал голевую передачу на дос Сантоса.

Сборные Мексики и США в шестой раз встретились в финале Золотого кубка КОНКАКАФ, мексиканцы одержали пятую победу в этих матчах.

Золотой кубок КОНКАКАФ проводится с 1991 года, с 1963 по 1981 год между национальными командами региона проходил чемпионат наций КОНКАКАФ, в 1985 и 1989 году соревнования не проводились, а победитель зоны КОНКАКАФ определялся по итогам квалификационного турнира на чемпионат мира, однако победителю трофей не вручался.

С учетом предыдущих турниров сборная Мексики выиграла 11-й титул, а Золотой кубок КОНКАКАФ команда завоевала в восьмой раз. На счету американцев шесть побед.
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