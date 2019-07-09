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09:04 (мск), источник: ТАСС

Сборная Кот-д’Ивуара по футболу вышла в ¼ финала Кубка африканский наций

ТАСС, 8 июля. Команда Кот-д’Ивуара по футболу одержала победу над сборной Мали со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Турнир проходит в Египте.

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Источник: AFP 2019

Гол забил Уилфрид Заха (76-я минута), выступающий за английский «Кристал Пэлас».

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В ¼ финала сборная Кот-д`Ивуара встретится с алжирцами, которые победили команду Гвинеи в другом матче 1/8 финала со счетом 3:0.

Ивуарийская сборная 23 раза участвовала в Кубке африканских наций и дважды завоевывала золотые медали (1992 и 2015).

В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неготовности к турниру.

Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта, которая становилась обладателем трофея семь раз.

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