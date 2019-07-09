Сборная Кот-д’Ивуара по футболу вышла в ¼ финала Кубка африканский наций

Источник: AFP 2019

Гол забил Уилфрид Заха (76-я минута), выступающий за английский «Кристал Пэлас».

В ¼ финала сборная Кот-д`Ивуара встретится с алжирцами, которые победили команду Гвинеи в другом матче 1/8 финала со счетом 3:0.

Ивуарийская сборная 23 раза участвовала в Кубке африканских наций и дважды завоевывала золотые медали (1992 и 2015).

В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неготовности к турниру.