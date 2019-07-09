Сборная Туниса по футболу вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций
ТАСС, 9 июля. Сборная Туниса по футболу обыграла со счетом 1:1, 5:4 по пенальти команду Ганы в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Турнир проходит в Египте.
ТАСС, 9 июля. Сборная Туниса по футболу обыграла со счетом 1:1, 5:4 по пенальти команду Ганы в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Турнир проходит в Египте.
Счет на 73-й минуте открыл футболист сборной Туниса Таа Хенисси. Защитник команды Туниса Рами Бедуи забил гол в свои ворота (90+2). В конце дополнительного времени тренерский штаб сборной Туниса произвел замену вратаря — вместо Муэза Ассена вышел Фарук бен Мустафа, который в серии пенальти отразил один из ударов.
В четвертьфинале сборная Туниса встретится с командой Мадагаскара, которая ранее обыграла футболистов Демократической Республики Конго (2:2, 4:2 по пенальти).
Сборная Туниса один раз побеждала на Кубке африканских наций (2004).
В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права
Действующим обладателем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта, которая становилась обладателем трофея семь раз.