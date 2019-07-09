Футболистки сборной США не хотят встречаться с Трампом в Белом доме

Источник: AFP 2019

В воскресенье сборная США в финальном матче чемпионата мира в Лионе победила команду Нидерландов со счетом 2:0.

«Мы не хотим идти в Белый дом, поэтому, полагаю, приглашение нам и не поступало, — сказала полузащитник Рапино, которая стала обладательницей приза лучшему игроку чемпионата мира. — Может быть, он отправил нам приглашение по почте. Письмо, наверное, медленно идет».

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В июне Рапино в нецензурной форме сообщила, что «не пойдет в (нецензурно — ред.) Белый дом, если сборная выиграет чемпионат мира». Трамп вступил в перепалку с футболисткой в Twitter, но при этом пригласил команду в Белый дом вне зависимости от их выступления на чемпионате. Но позднее, по версии СМИ, Трамп, похоже, отказался от этой идеи, заявив, что мы не думали об этом, «мы посмотрим». После победы президент поздравил игроков, сказав, что «Америка гордится вами».

Рапино же приняла приглашение лидера демократического меньшинства в Сенате США Чака Шумера, который пригласил футболисток в Капитолий. Партнер Рапино по сборной нападающая Алекс Морган отметила, что в самой команде ещё не успели обсудить возможный визит.