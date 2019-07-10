Бывший футболист «Зенита» Паредес вошел в символическую сборную Кубка Америки — 2019

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Сборная Аргентины заняла третье место на турнире, обыграв в матче за бронзовые медали чилийцев со счетом 2:1. 25-летний полузащитник стал единственным игроком команды, который попал в список 11 лучших футболистов Кубка Америки.

В символическую сборную, помимо Паредеса, вошли голкипер Алиссон (Бразилия), защитники Дани Алвес (Бразилия), Тьяго Силва (Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай) и Мигель Трауко (Перу), полузащитники Артуро Видаль (Чили) и Артур Рамос (Бразилия), а также нападающие Хамес Родригес (Колумбия), Паоло Герреро (Перу) и Эвертон (Бразилия). Победителем турнира стала сборная Бразилии, которая в финале обыграла команду Перу со счетом 3:1.