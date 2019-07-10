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10 июля, источник: ТАСС

Сборная Сенегала по футболу вышла в полуфинал Кубка африканских наций

ТАСС, 10 июля. Сборная Сенегала по футболу обыграла команду Бенина со счетом 1:0 в четвертьфинальном матче Кубка африканских наций. Турнир проходит в Египте.

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Источник: AP 2019

Единственный гол на 70-й минуте забил полузащитник Идрисса Гуйе. На 74-й минуте отличился сенегалец Садио Мане, однако после просмотра видеоповтора гол был отменен. На 83-й минуте встречи красную карточку получил защитник сборной Бенина Оливье Вердон.

В полуфинале сборная Сенегала встретится с победителем встречи между сборными Мадагаскара и Туниса, которая пройдет 11 июля.

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Лучшим результатом сборной Сенегала в Кубке африканских наций является участие в финале турнира (2002), где команда уступила камерунским футболистам (0:0, 2:3 — по пен.). Представители Бенина впервые пробились в четвертьфинал турнира, ранее они не выходили в плей-офф.

В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неготовности к турниру.

Действующим обладателем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта, которая становилась обладателем трофея семь раз.

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