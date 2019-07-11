Российские футболисты проиграли бразильцам в полуфинале Универсиады

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Бразилии. В составе победителей голы забили Рафаэль (14-я минута) и Луис Эдуардо (16), у россиян отличился Михаил Погорелов (52). В матче за третье место сборная России встретится с проигравшим в матче между командами Италии и Японии, которые встретятся позднее в четверг.