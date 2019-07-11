Сборная Алжира по футболу вышла в полуфинал Кубка африканских наций

Источник: AFP 2019

Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. В составе команды Алжира гол забил Софиан Фегули (20-я минута), у сборной Кот-д’Ивуара отличился Жонатан Коджиа (62). На 48-й минуте пенальти не реализовал алжирец Багдад Бунеджа. В серии пенальти алжирцы были сильнее со счетом 4:3.

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В полуфинале сборная Алжира сыграет с командой Нигерии, которая в матче ¼ финала победила сборную ЮАР (2:1).

Сборная Алжира выигрывала турнир в 1990 году, один раз становилась второй (1980) и дважды завоевывала бронзу (1984, 1988). Впервые с 2010 года алжирцы вышли в полуфинал. Сборная Кот-д’Ивуара является двукратным победителем Кубка африканских наций (1992, 2015).