Определились полуфинальные пары Кубка африканских наций по футболу

Источник: AFP 2019

Голы в матче забили Ферджани Сасси (52-я минута), Юссеф Мсакни (60) и Наим Слити (90+3). На 47-й минуте матча судья встречи отменил гол полузащитника команды Туниса Вахби Хазри, поскольку боковой арбитр установил положение вне игры. На 71-й минуте игрок Туниса Гайлен Шалали из-за травмы покинул поле, его заменил Мохаммед Дрэгер.

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Ранее в четвертьфинальных встречах сборная Алжира в серии пенальти победила команду Кот-д’Ивуара (1:1 — основное время, 4:3 — пенальти), сенегальцы обыграли команду Бенина (1:0), а нигерийцы оказались сильнее футболистов из ЮАР (2:1).

Таким образом, в полуфинале пройдут матчи Сенегал — Тунис и Алжир — Нигерия. Полуфинальные матчи первенства пройдут 14 июля. Встреча за третье место состоится 17 июля, финал — 19 июля.