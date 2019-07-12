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10:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фанаты избили министра спорта Конго за вылет сборной с Кубка Африки

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министр спорта ДР Конго Юг Нгуелонделе подвергся нападению со стороны болельщиков футбольной сборной страны после вылета с Кубка Африки.

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Источник: Twitter

По прилете из Египта на чиновника напали фанаты, сорвав с него одежду. Видео разместил в своем аккаунте Twitter журналист Фарид Андер Эррера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Национальная команда Конго в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти уступила Мадагаскару, который впервые принимал участие в турнире.

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