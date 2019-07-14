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22:10 (мск), источник: ТАСС

Сборная Сенегала по футболу во второй раз в истории вышла в финал Кубка африканских наций

ТАСС, 14 июля. Футболисты сборной Сенегала в дополнительное время обыграли команду Туниса со счетом 1:0 в полуфинале Кубка африканских наций. Турнир проходит в Египте.

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Источник: Reuters

Мяч в свои ворота на 100-й минуте отправил футболист из Туниса Дилан Бронн. На 75-й минуте встречи тунисец Ферджани Сасси не сумел реализовать пенальти, удар с одиннадцатиметровой отметки отразил вратарь сборной Сенегала Альфред Гомис. Сенегальцы также получили право на пенальти, но не смогли забить. Удар Анри Севе на 80-й минуте парировал Муэз Ассен.

Лучшим результатом сборной Сенегала в Кубке африканских наций является участие в финале турнира (2002), где команда уступила камерунским футболистам (0:0, 2:3 — по пен.). Соперником сенегальцев по финалу станет победитель встречи между сборными Алжира и Нигерии, которая пройдет позднее в воскресенье.

В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неготовности к турниру.

Действующим обладателем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта, которая становилась обладателем трофея семь раз.

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