Сборная Сенегала по футболу во второй раз в истории вышла в финал Кубка африканских наций

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Мяч в свои ворота на 100-й минуте отправил футболист из Туниса Дилан Бронн. На 75-й минуте встречи тунисец Ферджани Сасси не сумел реализовать пенальти, удар с одиннадцатиметровой отметки отразил вратарь сборной Сенегала Альфред Гомис. Сенегальцы также получили право на пенальти, но не смогли забить. Удар Анри Севе на 80-й минуте парировал Муэз Ассен.

Лучшим результатом сборной Сенегала в Кубке африканских наций является участие в финале турнира (2002), где команда уступила камерунским футболистам (0:0, 2:3 — по пен.). Соперником сенегальцев по финалу станет победитель встречи между сборными Алжира и Нигерии, которая пройдет позднее в воскресенье.

В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неготовности к турниру.