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00:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алжир обыграл команду Нигерии и вышел в финал Кубка африканских наций

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Футболисты сборной Алжира на последней минуте добились победы над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций, который проходит в Египте.

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Источник: Спорт РИА Новости

Воскресная игра в Каире завершилась победой алжирцев со счетом 2:1. В составе сборной Нигерии голы забили Одион Игало (72-я минута, с пенальти) и Уильям Трост-Эконг (40), отправивший мяч в собственные ворота. Победу сборной Алжира принес на 90-й минуте Рияд Марез.

В финале алжирцы 19 июля сыграют со сборной Сенегала. Нигерийцы 17 июля сыграют в матче за третье место с командой Туниса.

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