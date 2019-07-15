Алжир обыграл команду Нигерии и вышел в финал Кубка африканских наций
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Футболисты сборной Алжира на последней минуте добились победы над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций, который проходит в Египте.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Футболисты сборной Алжира на последней минуте добились победы над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций, который проходит в Египте.
Воскресная игра в Каире завершилась победой алжирцев со счетом 2:1. В составе сборной Нигерии голы забили Одион Игало (72-я минута, с пенальти) и Уильям
В финале алжирцы 19 июля сыграют со сборной Сенегала. Нигерийцы 17 июля сыграют в матче за третье место с командой Туниса.