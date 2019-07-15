Алжир обыграл команду Нигерии и вышел в финал Кубка африканских наций

Воскресная игра в Каире завершилась победой алжирцев со счетом 2:1. В составе сборной Нигерии голы забили Одион Игало (72-я минута, с пенальти) и Уильям Трост-Эконг (40), отправивший мяч в собственные ворота. Победу сборной Алжира принес на 90-й минуте Рияд Марез.