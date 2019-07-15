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08:27 (мск), источник: ТАСС

В алжирских городах проходят ночные гуляния после выхода сборной в финал Кубка Африки

РАБАТ, 15 июля. /ТАСС/. Массовые народные гуляния проходят в ночь на понедельник в столице и других городах Алжира после того, как национальная сборная по футболу обыграла команду Нигерии со счетом 2:1 и вышла в финал Кубка африканских наций, который проходит в Египте.

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Источник: AFP 2019

В столице огромные толпы людей, обернутых в национальные флаги, заняли площади и просторные улицы. Молодые болельщики жгут файеры, танцуют и поют патриотичные песни. Кое-где начался запуск фейерверков и салютов, по всему городу слышны автомобильные сигналы.

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Алжирцы в состоянии эйфории обнимаются и снимают друг друга на мобильные телефоны.

Полиция следит за происходящим, но не вмешивается.

«Лисы пустыни», как называют алжирских футболистов, сыграют в финале континентального первенства в третий раз. В 1980 году они заняли второе место, а в 1990-м — завоевали кубок, победив в финале сборную Нигерии.

Комментируя полуфинальный матч с нигерийцами, главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади отдал должное настойчивости соперника, который сумел сравнять счет по ходу матча, и похвалил своих подопечных за хладнокровие. «В финале мы встретимся с Сенегалом, и это будет очень трудный матч», — отметил он.

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Осталось два матча

В Кубке африканских наций — 2019 стартовали 24 команды. Изначально местом проведения был выбран Камерун, но в ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неготовности к турниру.

Матч за третье место, в котором встретятся команды Нигерии и Туниса, состоится 17 июля, финал — 19 июля.

Действующим обладателем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта, которая становилась обладателем трофея семь раз.

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