В алжирских городах проходят ночные гуляния после выхода сборной в финал Кубка Африки

Источник: AFP 2019

В столице огромные толпы людей, обернутых в национальные флаги, заняли площади и просторные улицы. Молодые болельщики жгут файеры, танцуют и поют патриотичные песни. Кое-где начался запуск фейерверков и салютов, по всему городу слышны автомобильные сигналы.

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Алжирцы в состоянии эйфории обнимаются и снимают друг друга на мобильные телефоны.

Полиция следит за происходящим, но не вмешивается.

«Лисы пустыни», как называют алжирских футболистов, сыграют в финале континентального первенства в третий раз. В 1980 году они заняли второе место, а в 1990-м — завоевали кубок, победив в финале сборную Нигерии.

Комментируя полуфинальный матч с нигерийцами, главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади отдал должное настойчивости соперника, который сумел сравнять счет по ходу матча, и похвалил своих подопечных за хладнокровие. «В финале мы встретимся с Сенегалом, и это будет очень трудный матч», — отметил он.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/A4gGeXn02n0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Осталось два матча

В Кубке африканских наций — 2019 стартовали 24 команды. Изначально местом проведения был выбран Камерун, но в ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неготовности к турниру.

Матч за третье место, в котором встретятся команды Нигерии и Туниса, состоится 17 июля, финал — 19 июля.