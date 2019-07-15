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20:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин: Если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за Бразилию

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин вновь выступил против натурализации игроков в отечественном футболе и их дальнейшего приглашения в национальную команду.

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Источник: РИА "Новости"

«Я против натурализации в любом её виде. Если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за сборную Бразилии. То же касается и Гилерме. Если бы в той национальной команде не было Фернандеса, там был бы условный Смольников, который должен был забивать так же головой, поэтому я против натурализации в российском футболе», — приводятся слова Аршавина на сайте канала «Матч».

Напомним, помимо Гилерме и Фернандеса, на клубном уровне защищающих цвета «Локомотива» и ЦСКА соответственно, в сборную России также вызывается нападающий «Краснодара» Ари — тоже уроженец Бразилии.

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