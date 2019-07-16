Спортивный суд Аргентины посоветовал Месси извиниться перед КОНМЕБОЛ

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32-летний Месси может получить двухлетний запрет на выступления за национальную сборную в связи с обвинениями в коррупции КОНМЕБОЛ. Таким образом, аргентинец может пропустить отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре, а также Кубок Америки 2020 года, который пройдет в Аргентине и Колумбии.

«Я бы посоветовал Месси извиниться, потому что они собираются ввести против него санкции», — сказал Абреу. Он также предложил Аргентинской футбольной ассоциации связаться с футболистом «Барселоны» и попросить его принести извинения.

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7 июля сборная Аргентины обыграла команду Чили со счетом 2:1 в матче за третье место на Кубке Америки. В первом тайме арбитр удалил за неспортивное поведение капитанов команд — Месси и Гари Меделя. Аргентинец после игры отказался присутствовать на церемонии награждения в знак протеста против судейства на турнире и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции. В полуфинале аргентинцы уступили хозяевам первенства бразильцам (0:2), матч ознаменовался несколькими скандалами на поле, которые были вызваны решениями эквадорского арбитра встречи Родди Самбрано. После матча Месси раскритиковал работу судей.