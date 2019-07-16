Кларенс Зеедорф и Патрик Клюйверт уволены из сборной Камеруна

Отставка Зеедорфа с поста главного тренера сборной вызвана неудачными результатами камерунской команды на Кубке африканских наций в Египте, куда «неукротимые львы» приехали в качестве действующих чемпионов турнира. В нынешнем розыгрыше турнира камерунцы завершили выступление на стадии 1/8 финала, уступив сборной Нигерии (2:3). Клюйверт, соответственно, покинул пост ассистента главного тренера сборной.
Зеедорф возглавлял сборную Камеруна с 2018 года. Из 9 официальных матчей под его руководством камерунцы победили только в трех.
До этого 43-летний голландец тренировал итальянский «Милан», китайский «Шэньчжэнь» и испанский «Депортиво». Клюйверт, в свою очередь, до работы в сборной Камеруна был спортивным директором французского «Пари Сен-Жермен».