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16 июля, источник: Спорт РИА Новости

Кларенс Зеедорф и Патрик Клюйверт уволены из сборной Камеруна

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Голландские тренеры Кларенс Зеедорф и Патрик Клюйверт отстранены от работы со сборной Камеруна по футболу, сообщается на официальном сайте Камерунской федерации футбола (FeCaFoot).

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Отставка Зеедорфа с поста главного тренера сборной вызвана неудачными результатами камерунской команды на Кубке африканских наций в Египте, куда «неукротимые львы» приехали в качестве действующих чемпионов турнира. В нынешнем розыгрыше турнира камерунцы завершили выступление на стадии 1/8 финала, уступив сборной Нигерии (2:3). Клюйверт, соответственно, покинул пост ассистента главного тренера сборной.

Зеедорф возглавлял сборную Камеруна с 2018 года. Из 9 официальных матчей под его руководством камерунцы победили только в трех.

До этого 43-летний голландец тренировал итальянский «Милан», китайский «Шэньчжэнь» и испанский «Депортиво». Клюйверт, в свою очередь, до работы в сборной Камеруна был спортивным директором французского «Пари Сен-Жермен».

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