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12:09 (мск), источник: ТАСС

Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление Месси в матче Кубка Америки

ТАСС, 17 июля. Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление нападающего национальной команды Лионеля Месси в матче за бронзовые медали Кубка Америки. Об этом сообщил телеканал ESPN.

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По информации источника, федерация направила письмо руководству Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), в котором попросило отменить решение судьи того матча и объяснила свою позицию по красной карточке игрока, а также по его заявлениям после матча. Утверждается, что в федерации настаивают на том, что Месси должен был получить только желтую, а не красную карточку, также говорится, что рефери матча за третье место не воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) после спорного эпизода. Отмечается, что вместе с этим документом будет отправлено письмо от самого нападающего.

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7 июля сборная Аргентины обыграла команду Чили со счетом 2:1 в матче за третье место на Кубке Америки. В первом тайме арбитр удалил за неспортивное поведение капитанов команд — Месси и Гари Меделя. Аргентинец после игры отказался присутствовать на церемонии награждения в знак протеста против судейства на турнире и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции. В полуфинале аргентинцы уступили хозяевам первенства бразильцам (0:2), матч ознаменовался несколькими скандалами на поле, которые были вызваны решениями эквадорского арбитра встречи Родди Самбрано. После матча Месси раскритиковал работу судей.

32-летнему Месси могут запретить два года выступать за национальную сборную в связи с обвинениями в коррупции в адрес КОНМЕБОЛ. Таким образом, аргентинец может пропустить отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре, а также Кубок Америки 2020 года, который пройдет в Аргентине и Колумбии.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине 2008 года и серебро чемпионата мира — 2014 в Бразилии. Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

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