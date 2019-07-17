Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление Месси в матче Кубка Америки

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

По информации источника, федерация направила письмо руководству Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), в котором попросило отменить решение судьи того матча и объяснила свою позицию по красной карточке игрока, а также по его заявлениям после матча. Утверждается, что в федерации настаивают на том, что Месси должен был получить только желтую, а не красную карточку, также говорится, что рефери матча за третье место не воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) после спорного эпизода. Отмечается, что вместе с этим документом будет отправлено письмо от самого нападающего.

Читайте также Месси продолжает отдыхать на Карибах (фото)

7 июля сборная Аргентины обыграла команду Чили со счетом 2:1 в матче за третье место на Кубке Америки. В первом тайме арбитр удалил за неспортивное поведение капитанов команд — Месси и Гари Меделя. Аргентинец после игры отказался присутствовать на церемонии награждения в знак протеста против судейства на турнире и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции. В полуфинале аргентинцы уступили хозяевам первенства бразильцам (0:2), матч ознаменовался несколькими скандалами на поле, которые были вызваны решениями эквадорского арбитра встречи Родди Самбрано. После матча Месси раскритиковал работу судей.

32-летнему Месси могут запретить два года выступать за национальную сборную в связи с обвинениями в коррупции в адрес КОНМЕБОЛ. Таким образом, аргентинец может пропустить отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре, а также Кубок Америки 2020 года, который пройдет в Аргентине и Колумбии.