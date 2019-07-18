Текущие события
Футбол. Еврокубки
17.07
Селтик
Сараево
21
Футбол. Еврокубки
17.07
Сутьеска
Слован Бр
П 3:2
11
Футбол. Еврокубки
17.07
Марибор
Валюр
20
Футбол. Еврокубки
17.07
ЧФР
Астана
31
Футбол. Еврокубки
17.07
Пяст
БАТЭ
12
Футбол. Еврокубки
17.07
Лудогорец
Ференцварош
23
Футбол. Еврокубки
17.07
АИК
Арарат-Армения
31
Футбол. Еврокубки
17.07
Карабах
Партизани
20
Футбол. Еврокубки
17.07
Русенборг
Линфилд
40
Футбол. Еврокубки
17.07
Рига
Дандолк
П 4:5
00
Футбол. Еврокубки
17.07
Чихура
Фола
21
Все события
Фоторепортажи
10Черчесов, Кононов, Аленичев и другие вип-гости на презентации книги Рабинера
23ЦСКА позвал фанатов на плов, баскетбол и открытую тренировку
00:10 (мск), источник: ТАСС

Нигерийские футболисты в восьмой раз завоевали бронзовые медали Кубка африканских наций

ТАСС, 17 июля. Футболисты сборной Нигерии обыграли команду Туниса со счетом 1:0 в матче за третье место Кубка африканских наций. Турнир проходит в Египте.

Наверх
Источник: AFP 2019

Единственный мяч на третьей минуте забил Одион Игало, он является лучшим бомбардиром турнира, на счету 30-летнего форварда пять голов в семи встречах. Игало также стал самым результативным в квалификационном турнире Кубка африканских наций, забив шесть мячей.

Сборная Нигерии в восьмой раз завоевала бронзовые медали Кубка африканских наций, трижды она становилась победителем турнира (1980, 1994, 2013), четыре раза нигерийские футболисты выигрывали серебряные награды. Команда Туниса выигрывала главный трофей в 2004 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Кубке африканских наций — 2019 стартовали 24 команды. Изначально местом проведения был выбран Камерун, но в ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неготовности к турниру.

В финале турнира, который пройдет 19 июля, встретятся команды Сенегала и Алжира. Действующим обладателем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта, которая становилась обладателем трофея семь раз.

Нигерия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тунис
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 "Вообще не понимаю людей, которые восторгаются Нью-Йорком"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Капитан «Ростова» уйдет из команды после десяти лет в клубе
На первый матч «Алании» в ПФЛ пришли 15 тысяч зрителей (фото)
Отец Неймара отправился в Турин на переговоры с «Ювентусом»
Чемпион мира из России проведет бой с украинским боксером
Аршавин: Алкоголь — это нормально, футбол и пиво всегда рядом
Завершились матчи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Президент «Дженоа» прибыл в Россию на переговоры со «Спартаком»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь