Нигерийские футболисты в восьмой раз завоевали бронзовые медали Кубка африканских наций

Источник: AFP 2019

Единственный мяч на третьей минуте забил Одион Игало, он является лучшим бомбардиром турнира, на счету 30-летнего форварда пять голов в семи встречах. Игало также стал самым результативным в квалификационном турнире Кубка африканских наций, забив шесть мячей.

Сборная Нигерии в восьмой раз завоевала бронзовые медали Кубка африканских наций, трижды она становилась победителем турнира (1980, 1994, 2013), четыре раза нигерийские футболисты выигрывали серебряные награды. Команда Туниса выигрывала главный трофей в 2004 году.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_VveVpidhoI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Кубке африканских наций — 2019 стартовали 24 команды. Изначально местом проведения был выбран Камерун, но в ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неготовности к турниру.