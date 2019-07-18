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11:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Болельщиков из Алжира бесплатно пустят на финал Кубка Африки в Каире

КАИР, 18 июл — РИА Новости. Болельщики из Алжира смогут бесплатно попасть на финальный матч Кубка африканский наций в Каире благодаря договорённости Алжирской федерации футбола и египетских властей, сообщило алжирское агентство APS.

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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу в 22.00 мск сборная Алжира сыграет финальный матч африканского первенства против сборной Сенегала. Алжирским болельщикам, чтобы попасть на стадион вместо билета можно будет предъявить алжирский паспорт.

Стоимость билетов на финал самого престижного футбольного турнира континента составляет от 500 до 1800 египетских фунтов (30−110 долларов США).

В минувшее воскресенье футболисты сборной Алжира на последней минуте добились победы над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций, который проходит в Египте. Победу сборной Алжира принес игрок Манчестер-Сити Рияд Махрез, забивший со штрафного в добавленное судьей время. Игра в Каире завершилась со счетом 2:1 в пользу «зеленых».

Ранее сообщалось, что алжирское правительство выделило 28 самолетов для доставки алжирских болельщиков в египетскую столицу в ночь с четверга на пятницу. Кроме того, министерство обороны пообещало предоставить поклонникам национальной сборной восемь военных бортов для перемещения в Каир.

Ожидается, что всего на стадион придут порядка 20 тысяч болельщиков алжирской сборной.

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