Мане против Махреза и дуэль африканских тренеров

Кубок африканских наций. Финал. 19 июля. Сенегал — Алжир. 22.00 (мск).

Жара и проходные матчи

Независимо от исхода финального матча этот турнир войдет в историю. Уж слишком много нового и неоднозначного. Прежде всего, речь о числе участников, выросшем до 24 сборных, что ожидаемо сказалось на качестве. Красивые истории вроде выхода в четвертьфинал Мадагаскара и не выигравшего в финальных раундах ни одного матча Бенина не компенсируют большое число проходных матчей.

Отчасти в этом кроется причиной ужасной посещаемости, которая рухнула вниз после вылета хозяев в первом же раунде плей-офф. Много вопросов и по срокам проведения африканского первенства. Европейские клубы довольны, ведь им теперь не приходится отпускать своих звезд в разгар сезона, однако игры на летнем солнцепеке — катастрофа. И ведь в Египте в сравнении со многими странами континента не так жарко, но регулярные «плюс 30» и выше — испытание для футболистов и зрителей.

Больше тактики, меньше личностей

Времена, когда Черный континент напрямую поставлял на мировой футбольный рынок уникальных исполнителей, в прошлом. В этом заключался колорит африканского футбола, а стилистические особенности и романтизм не оставляли равнодушными. Сейчас все таланты на карандаше, и лучших уже в юном возрасте приглашают в Европу. Вторая напасть — натурализация. Старый Свет наводнен мигрантами, и гонцы из африканских федераций выискивают их потомков, заманивая на историческую родину.

В итоге появляются усредненные сборные из тактически обученных игроков, но новых Милла, Амокачи и Кану среди них найти невероятно сложно. Руда почти без самородков. Нынешний Кубок Африки в плане зрелищности спасает плей-офф с его непредсказуемыми сюжетами, а полуфинальные драмы стали украшением турнира. Сенегал и Тунис в течение нескольких минут обменялись нереализованными 11-метровыми, и их рассудил автогол. Алжир же на пятой добавленной арбитром минуте дожал Нигерию за счет феноменального по исполнению штрафного в исполнении Махреза.

Время доморощенных тренеров

До финала добрались самые сильные и голодные до побед. Алжир в прошлый раз сражался за титул в 1990-м, когда в атаке чемпионского состава «Лис пустыни» зажигал Рабах Маджер. Автор знаменитого гола пяткой в ворота «Баварии» в финале выигранного «Порту» Кубка чемпионов. Нынешний алжирский состав хорошо, как в лучшие времена, хотя наставник сборной Джамель Бельмади скромничает, напоминая, что он работает на своем посту всего год, а его коллега и друг Алиу Сиссе — больше четырех. И все же именно «лисы» видятся фаворитом финала, выделяясь выстроенной и зрелищной игрой, а также классным подбором футболистов. К тому же в их пользу завершился спор двух участников решающего матча в групповом раунде (1:0).

Махрез, Бенассер, Унас и сидящей в резерве Брахими могут решить судьбу любой игры, а в воротах стеной стоит экс-голкипер самарских «Крыльев» М’Боли. Сенегалу, правда, есть, чем ответить и по тактике, и по составу. Все-таки лучший снайпер английской премьер-лиги и победитель Лиги чемпионов Мане играет за «Львов теранги». Однако вожака стаи Кулибали не будет на поле из-за дисквалификации. Ужасное разочарование для человека, который мог играть за сборную Франции, но выбрал историческую родину после общения с Сиссе.

Бывший капитан сборной мечтает взять у судьбы реванш за нереализованный пенальти в финале семнадцатилетней давности, и ему удалось заразить футболистов своими идеями. «Это поколение лучше, чем в 2002 году, — уверяет Сиссе. — Мои игроки говорили, что они превзойдут нас, и добились этого. Когда я стал их тренером в 2015-м, то сказал, что наша цель — выйти в финал чемпионата мира и Африки. Теперь мы здесь «.