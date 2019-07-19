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00:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мане против Махреза и дуэль африканских тренеров

В пятницу в Египте состоится финальный матч Кубка Африки, в котором сыграют сборные Алжира и Сенегала.

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Кубок африканских наций. Финал. 19 июля. Сенегал — Алжир. 22.00 (мск).

Жара и проходные матчи

Независимо от исхода финального матча этот турнир войдет в историю. Уж слишком много нового и неоднозначного. Прежде всего, речь о числе участников, выросшем до 24 сборных, что ожидаемо сказалось на качестве. Красивые истории вроде выхода в четвертьфинал Мадагаскара и не выигравшего в финальных раундах ни одного матча Бенина не компенсируют большое число проходных матчей.

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Отчасти в этом кроется причиной ужасной посещаемости, которая рухнула вниз после вылета хозяев в первом же раунде плей-офф. Много вопросов и по срокам проведения африканского первенства. Европейские клубы довольны, ведь им теперь не приходится отпускать своих звезд в разгар сезона, однако игры на летнем солнцепеке — катастрофа. И ведь в Египте в сравнении со многими странами континента не так жарко, но регулярные «плюс 30» и выше — испытание для футболистов и зрителей.

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Больше тактики, меньше личностей

Времена, когда Черный континент напрямую поставлял на мировой футбольный рынок уникальных исполнителей, в прошлом. В этом заключался колорит африканского футбола, а стилистические особенности и романтизм не оставляли равнодушными. Сейчас все таланты на карандаше, и лучших уже в юном возрасте приглашают в Европу. Вторая напасть — натурализация. Старый Свет наводнен мигрантами, и гонцы из африканских федераций выискивают их потомков, заманивая на историческую родину.

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В итоге появляются усредненные сборные из тактически обученных игроков, но новых Милла, Амокачи и Кану среди них найти невероятно сложно. Руда почти без самородков. Нынешний Кубок Африки в плане зрелищности спасает плей-офф с его непредсказуемыми сюжетами, а полуфинальные драмы стали украшением турнира. Сенегал и Тунис в течение нескольких минут обменялись нереализованными 11-метровыми, и их рассудил автогол. Алжир же на пятой добавленной арбитром минуте дожал Нигерию за счет феноменального по исполнению штрафного в исполнении Махреза.

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Время доморощенных тренеров

До финала добрались самые сильные и голодные до побед. Алжир в прошлый раз сражался за титул в 1990-м, когда в атаке чемпионского состава «Лис пустыни» зажигал Рабах Маджер. Автор знаменитого гола пяткой в ворота «Баварии» в финале выигранного «Порту» Кубка чемпионов. Нынешний алжирский состав хорошо, как в лучшие времена, хотя наставник сборной Джамель Бельмади скромничает, напоминая, что он работает на своем посту всего год, а его коллега и друг Алиу Сиссе — больше четырех. И все же именно «лисы» видятся фаворитом финала, выделяясь выстроенной и зрелищной игрой, а также классным подбором футболистов. К тому же в их пользу завершился спор двух участников решающего матча в групповом раунде (1:0).

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Махрез, Бенассер, Унас и сидящей в резерве Брахими могут решить судьбу любой игры, а в воротах стеной стоит экс-голкипер самарских «Крыльев» М’Боли. Сенегалу, правда, есть, чем ответить и по тактике, и по составу. Все-таки лучший снайпер английской премьер-лиги и победитель Лиги чемпионов Мане играет за «Львов теранги». Однако вожака стаи Кулибали не будет на поле из-за дисквалификации. Ужасное разочарование для человека, который мог играть за сборную Франции, но выбрал историческую родину после общения с Сиссе.

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Бывший капитан сборной мечтает взять у судьбы реванш за нереализованный пенальти в финале семнадцатилетней давности, и ему удалось заразить футболистов своими идеями. «Это поколение лучше, чем в 2002 году, — уверяет Сиссе. — Мои игроки говорили, что они превзойдут нас, и добились этого. Когда я стал их тренером в 2015-м, то сказал, что наша цель — выйти в финал чемпионата мира и Африки. Теперь мы здесь «.

Чем все закончится — узнаем в пятницу по итогам редкого для Африки финала двух местных тренеров. «Это послание всем заинтересованным сторонам на нашем континенте, — подчеркивает Бельмади. — Молодой местный тренер может поставить хорошую игру и написать историю». Осталось узнать: кто из финалистов поставит в ее концовке восклицательный знак.

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