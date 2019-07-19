Мане против Махреза и дуэль африканских тренеров
В пятницу в Египте состоится финальный матч Кубка Африки, в котором сыграют сборные Алжира и Сенегала.
В пятницу в Египте состоится финальный матч Кубка Африки, в котором сыграют сборные Алжира и Сенегала.
Независимо от исхода финального матча этот турнир войдет в историю. Уж слишком много нового и неоднозначного. Прежде всего, речь о числе участников, выросшем до 24 сборных, что ожидаемо сказалось на качестве. Красивые истории вроде выхода в четвертьфинал Мадагаскара и не выигравшего в финальных раундах ни одного матча Бенина не компенсируют большое число проходных матчей.
Отчасти в этом кроется причиной ужасной посещаемости, которая рухнула вниз после вылета хозяев в первом же раунде
Времена, когда Черный континент напрямую поставлял на мировой футбольный рынок уникальных исполнителей, в прошлом. В этом заключался колорит африканского футбола, а стилистические особенности и романтизм не оставляли равнодушными. Сейчас все таланты на карандаше, и лучших уже в юном возрасте приглашают в Европу. Вторая напасть — натурализация. Старый Свет наводнен мигрантами, и гонцы из африканских федераций выискивают их потомков, заманивая на историческую родину.
В итоге появляются усредненные сборные из тактически обученных игроков, но новых Милла, Амокачи и Кану среди них найти невероятно сложно. Руда почти без самородков. Нынешний Кубок Африки в плане зрелищности спасает
До финала добрались самые сильные и голодные до побед. Алжир в прошлый раз сражался за титул в 1990-м, когда в атаке чемпионского состава «Лис пустыни» зажигал Рабах Маджер. Автор знаменитого гола пяткой в ворота «Баварии» в финале выигранного «Порту» Кубка чемпионов. Нынешний алжирский состав хорошо, как в лучшие времена, хотя наставник сборной Джамель Бельмади скромничает, напоминая, что он работает на своем посту всего год, а его коллега и друг Алиу Сиссе — больше четырех. И все же именно «лисы» видятся фаворитом финала, выделяясь выстроенной и зрелищной игрой, а также классным подбором футболистов. К тому же в их пользу завершился спор двух участников решающего матча в групповом раунде (1:0).
Махрез, Бенассер, Унас и сидящей в резерве Брахими могут решить судьбу любой игры, а в воротах стеной стоит
Бывший капитан сборной мечтает взять у судьбы реванш за нереализованный пенальти в финале семнадцатилетней давности, и ему удалось заразить футболистов своими идеями. «Это поколение лучше, чем в 2002 году, — уверяет Сиссе. — Мои игроки говорили, что они превзойдут нас, и добились этого. Когда я стал их тренером в 2015-м, то сказал, что наша цель — выйти в финал чемпионата мира и Африки. Теперь мы здесь «.
Чем все закончится — узнаем в пятницу по итогам редкого для Африки финала двух местных тренеров. «Это послание всем заинтересованным сторонам на нашем континенте, — подчеркивает Бельмади. — Молодой местный тренер может поставить хорошую игру и написать историю». Осталось узнать: кто из финалистов поставит в ее концовке восклицательный знак.