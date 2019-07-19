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12:20 (мск), источник: ТАСС

Юниорская сборная Сирии по футболу начала тренировочный сбор в Краснодаре

КРАСНОДАР, 19 июля. /ТАСС/. Двухнедельные учебно-тренировочные сборы юниорской сборной Сирийской Арабской Республики по футболу стартовали в рамках российско-сирийского делового совета в Краснодаре. В рамках сборов футболисты команд различных уровней региона проведут с сирийцами три игры, сообщил ТАСС в пятницу руководитель Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

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«В составе делегации, которая прибыла в Краснодар, более 40 спортсменов, представители тренерского штаба, в основном это жители Сирии, также есть граждане Швейцарии, Германии, Новой Зеландии и Венесуэлы. В рамках сборов запланировано проведение трех матчей с кубанскими командами. 29 июля на поле стадиона “Кубань” пройдет заключительная игра в рамках сборов», — сказал Шакалов.

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Заместитель председателя Краснодарской краевой федерации футбола Владимир Середа пояснил ТАСС, что спарринг-партнерами сирийской сборной выступят любительская команда «ГНС-Спартак», укомплектованная работниками налоговых органов региона, воспитанники интерната государственного бюджетного учреждения региона «Спортивная школа по футболу», а также сборная Краснодарского края, в состав которой войдут ведущие игроки любительских команд региона и молодежных составов профессиональных клубов. «Матчи будут обслуживать судьи Краснодарской краевой федерации футбола, они состоятся 21, 25 и 29 июля», — сказал Середа.

Руководитель Фонда развития Краснодарского края уточнил, что Сирия рассматривала несколько российских городов для проведения учебно-тренировочных сборов, Краснодарский край предложил хорошие спортивные условия для пребывания делегации, так как в регионе существует вся необходимая для этого инфраструктура. Члены сирийской сборной будут тренироваться на футбольном поле команды «ГНС-Спартак», в программу сборов входят занятия в центре плавания в Краснодаре и тренажерном зале на стадион «Кубань». Сборы проводятся при поддержке Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, Фонда развития Краснодарского края, краснодарского регионального отделения «Деловая Россия» и Краснодарской краевой федерации футбола.

«Членов делегации встречает здесь сирийская диаспора: активные предприниматели, общественные и религиозные деятели. Они участвуют в экономике Кубани, хотят наращивать количество совместных предприятий, увеличивать объемы инвестиций в Краснодарский край. Этим событием мы планируем побудить предпринимателей Краснодарского края и Сирии к активному взаимодействию, совместному развитию молодежного и детского спорта. Мероприятие проводится в рамках развития спортивной дипломатии, для укрепления экономических связей с республикой, выстраивания партнерских доверительных отношений», — сказал Шакалов.

Развитие спорта в Сирии

Шакалов добавил ТАСС, что спортивные специалисты региона готовы поделиться с сирийским коллегами имеющимся опытом по подготовке футболистов, в дальнейшем регион планирует наладить с Сирийской Арабской Республикой взаимодействие по совместному развитию молодежного, детского спорта.

Ранее президент Олимпийского комитета Сирии Моваффак Джума сообщал, что республика планирует привлекать специалистов из-за рубежа, в том числе из России, для подготовки спортсменов к международным соревнованиям.

Это связано с дефицитом тренерских кадров, который появился в результате войны. Сирия планирует принять участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. В рамках программы «Олимпийская солидарность» Международный олимпийский комитет проводит работу по повышению квалификации сирийских тренеров.

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