Юниорская сборная Сирии по футболу начала тренировочный сбор в Краснодаре
КРАСНОДАР, 19 июля. /ТАСС/. Двухнедельные
КРАСНОДАР, 19 июля. /ТАСС/. Двухнедельные
«В составе делегации, которая прибыла в Краснодар, более 40 спортсменов, представители тренерского штаба, в основном это жители Сирии, также есть граждане Швейцарии, Германии, Новой Зеландии и Венесуэлы. В рамках сборов запланировано проведение трех матчей с кубанскими командами. 29 июля на поле стадиона “Кубань” пройдет заключительная игра в рамках сборов», — сказал Шакалов.
Заместитель председателя Краснодарской краевой федерации футбола Владимир Середа пояснил ТАСС, что
Руководитель Фонда развития Краснодарского края уточнил, что Сирия рассматривала несколько российских городов для проведения
«Членов делегации встречает здесь сирийская диаспора: активные предприниматели, общественные и религиозные деятели. Они участвуют в экономике Кубани, хотят наращивать количество совместных предприятий, увеличивать объемы инвестиций в Краснодарский край. Этим событием мы планируем побудить предпринимателей Краснодарского края и Сирии к активному взаимодействию, совместному развитию молодежного и детского спорта. Мероприятие проводится в рамках развития спортивной дипломатии, для укрепления экономических связей с республикой, выстраивания партнерских доверительных отношений», — сказал Шакалов.
Шакалов добавил ТАСС, что спортивные специалисты региона готовы поделиться с сирийским коллегами имеющимся опытом по подготовке футболистов, в дальнейшем регион планирует наладить с Сирийской Арабской Республикой взаимодействие по совместному развитию молодежного, детского спорта.
Это связано с дефицитом тренерских кадров, который появился в результате войны. Сирия планирует принять участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. В рамках программы «Олимпийская солидарность» Международный олимпийский комитет проводит работу по повышению квалификации сирийских тренеров.