Юниорская сборная Сирии по футболу начала тренировочный сбор в Краснодаре

«В составе делегации, которая прибыла в Краснодар, более 40 спортсменов, представители тренерского штаба, в основном это жители Сирии, также есть граждане Швейцарии, Германии, Новой Зеландии и Венесуэлы. В рамках сборов запланировано проведение трех матчей с кубанскими командами. 29 июля на поле стадиона “Кубань” пройдет заключительная игра в рамках сборов», — сказал Шакалов.

Читайте также Сборная Сирии по футболу уволила главного тренера Штанге по ходу Кубка Азии

Заместитель председателя Краснодарской краевой федерации футбола Владимир Середа пояснил ТАСС, что спарринг-партнерами сирийской сборной выступят любительская команда «ГНС-Спартак», укомплектованная работниками налоговых органов региона, воспитанники интерната государственного бюджетного учреждения региона «Спортивная школа по футболу», а также сборная Краснодарского края, в состав которой войдут ведущие игроки любительских команд региона и молодежных составов профессиональных клубов. «Матчи будут обслуживать судьи Краснодарской краевой федерации футбола, они состоятся 21, 25 и 29 июля», — сказал Середа.

Руководитель Фонда развития Краснодарского края уточнил, что Сирия рассматривала несколько российских городов для проведения учебно-тренировочных сборов, Краснодарский край предложил хорошие спортивные условия для пребывания делегации, так как в регионе существует вся необходимая для этого инфраструктура. Члены сирийской сборной будут тренироваться на футбольном поле команды «ГНС-Спартак», в программу сборов входят занятия в центре плавания в Краснодаре и тренажерном зале на стадион «Кубань». Сборы проводятся при поддержке Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, Фонда развития Краснодарского края, краснодарского регионального отделения «Деловая Россия» и Краснодарской краевой федерации футбола.

«Членов делегации встречает здесь сирийская диаспора: активные предприниматели, общественные и религиозные деятели. Они участвуют в экономике Кубани, хотят наращивать количество совместных предприятий, увеличивать объемы инвестиций в Краснодарский край. Этим событием мы планируем побудить предпринимателей Краснодарского края и Сирии к активному взаимодействию, совместному развитию молодежного и детского спорта. Мероприятие проводится в рамках развития спортивной дипломатии, для укрепления экономических связей с республикой, выстраивания партнерских доверительных отношений», — сказал Шакалов.

Развитие спорта в Сирии

Шакалов добавил ТАСС, что спортивные специалисты региона готовы поделиться с сирийским коллегами имеющимся опытом по подготовке футболистов, в дальнейшем регион планирует наладить с Сирийской Арабской Республикой взаимодействие по совместному развитию молодежного, детского спорта.

Ранее президент Олимпийского комитета Сирии Моваффак Джума сообщал, что республика планирует привлекать специалистов из-за рубежа, в том числе из России, для подготовки спортсменов к международным соревнованиям.