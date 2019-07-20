Сборная Алжира по футболу во второй раз завоевала Кубок африканских наций

Источник: AFP 2019

Единственный гол в матче на второй минуте забил Багдад Бунеджа, после удара которого мяч попал в ворота рикошетом от защитника сенегальской команды.

Ранее бронзовые награды турнира завоевала сборная Нигерии, оказавшаяся сильнее команды Туниса в матче за третье место (1:0). На 60-й минуте встречи мяч в пределах штрафной площади попал в руку футболисту сборной Алжира Адлену Гедиуру, однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр не стал назначать пенальти.

Сборная Алжира во второй раз в своей истории стала победителем Кубка африканских наций, ранее футболисты из Алжира добивались подобного результата в 1990 году, в 1980-м алжирская национальная команда уступила нигерийцам в финале турнира со счетом 0:3. Также команда Алжира дважды становилась обладателем бронзовых наград Кубка африканских наций (1984, 1988). Лучшим результатом сборной Сенегала является участие в финале 2002 года, в котором команда уступила камерунским футболистам в серии пенальти.

В Кубке африканских наций — 2019 стартовали 24 команды. Изначально местом проведения был выбран Камерун, но в ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неготовности к турниру.