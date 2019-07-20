Назван лучший футболист Кубка Африки-2019
Победителем Кубка Африки-2019 стала сборная Алжира, обыгравшая в финале команду Сенегала.
Победителем Кубка Африки-2019 стала сборная Алжира, обыгравшая в финале команду Сенегала.
Полузащитник сборной Алжира Исмаэль Беннасер признан лучшим игроком турнира. 21-летний футболист «Эмполи» провел семь матчей на Кубке Африки, в которых отметился двумя голевыми передачами.
Алжир во второй раз в своей истории становится победителем Кубка Африки. Ранее этот турнир покорялся алжирцам в 1990 году.
Сенегал также во второй раз завоевал серебряные медали. В 2002 году команда в финале уступила Камеруну.