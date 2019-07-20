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10:27 (мск), источник: Матч ТВ

Назван лучший футболист Кубка Африки-2019

Победителем Кубка Африки-2019 стала сборная Алжира, обыгравшая в финале команду Сенегала.

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Источник: Reuters

Полузащитник сборной Алжира Исмаэль Беннасер признан лучшим игроком турнира. 21-летний футболист «Эмполи» провел семь матчей на Кубке Африки, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Алжир во второй раз в своей истории становится победителем Кубка Африки. Ранее этот турнир покорялся алжирцам в 1990 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сенегал также во второй раз завоевал серебряные медали. В 2002 году команда в финале уступила Камеруну.

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