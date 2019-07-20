Назван лучший футболист Кубка Африки-2019

Источник: Reuters

Полузащитник сборной Алжира Исмаэль Беннасер признан лучшим игроком турнира. 21-летний футболист «Эмполи» провел семь матчей на Кубке Африки, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Алжир во второй раз в своей истории становится победителем Кубка Африки. Ранее этот турнир покорялся алжирцам в 1990 году.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FMG4v1TA1aQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.