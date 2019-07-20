Полиция Франции задержала почти 200 человек после победы Алжира

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Ранее в пятницу футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей. Встреча, прошедшая в Каире, завершилась победой алжирцев со счетом 1:0.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FMG4v1TA1aQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно газете, по данным на 06.00 по местному времени (08.00 мск) по всей стране были задержаны 198 человек, 177 из них остаются под стражей.