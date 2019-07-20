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13:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полиция Франции задержала почти 200 человек после победы Алжира

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Полиция задержала почти 200 человек по всей Франции из-за беспорядков во время празднования победы алжирской футбольной сборной в финале Кубка африканских наций, сообщает газета Figaro со ссылкой на данные министерства внутренних дел.

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Ранее в пятницу футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей. Встреча, прошедшая в Каире, завершилась победой алжирцев со счетом 1:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно газете, по данным на 06.00 по местному времени (08.00 мск) по всей стране были задержаны 198 человек, 177 из них остаются под стражей.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что болельщики сборной Алжира, вечером в пятницу одержавшей победу в финале Кубка африканских наций, шумно отмечают триумф команды на Елисейских полях в столице Франции. Парижская полиция применила слезоточивый газ для их усмирения.

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