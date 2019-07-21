Испугался отстранения? Месси извинился за обвинения в коррупции

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принес свои извинения Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). После матча за третье место на Кубке Америки против сборной Чили футболист, который был удален по ходу встречи в первом тайме, обвинил организацию в коррупции и не вышел на церемонию награждения.

Письмо с извинениями от пятикратного обладателя «Золотого мяча» в комитет по этике КОНМЕБОЛ направила Ассоциация футбола Аргентины (AFA). В заявлении сказано, что обвинения в коррупции в организации были сделаны на фоне стрессовой ситуации. Также отмечено, что Месси не имел в виду ни одного члена Южноамериканской конфедерации футбола, когда говорил это.

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Стоит отметить, что подобное заявление не может остаться безнаказанным.

Месси рискует получить дисквалификацию от игр национальной команды на срок до двух лет. В AFА рассчитывают на то, что письмо с извинениями сгладит эту ситуацию, и Лионель ограничится предупреждением или штрафом.

Аргентинский футболист начал выражать свое недовольство еще после полуфинального матча против сборной Бразилии. Команда Аргентины тогда проиграла со счетом 0:2, а Месси раскритиковал работу главного арбитра матча.

«Арбитр ни разу не обращался к системе VAR (видеопомощи арбитрам), это невероятно. Когда мы нарушали правила, судья давал желтые карточки, совершившие фолы соперники их не получали. На этом Кубке Америки мы устали от глупых пенальти, а система VAR не использовалась. Они не превосходили нас по игре. Мы не должны искать себе оправдания, но нужно проанализировать ситуацию, и я надеюсь, что Южноамериканская конфедерация футбола примет какие-нибудь меры. Такое ощущение, что Бразилия всем управляет», — заявил после проигрыша форвард.

Судья Родди Самбрано Ольмедо, который и работал на этом полуфинальном матче, отреагировал на слова футболиста. Он отметил, что ассистенты, ответственные за систему видеопомощи арбитрам, решили, что в одном из эпизодов вероятность пенальти была 50 на 50, но главному судье не предложили просмотреть эпизод.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uruOpLCI7Qk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сейчас я могу сказать, что VAR мог бы обратить мое внимание на данный момент. Слова Месси? Он предан игре, у меня никогда не было проблем с ним. Я удивлен его словами после игры, но у каждого свое мнение», — цитирует Ольмедо Marca со ссылкой на Radio Super K-800.

Капитан сборной Бразилии Дани Алвес в ответ на обвинения Месси заявил, что бразильские футболисты трудились весь турнир и боролись за свою команду. Победу над сборной Аргентины Алвес назвал честной и заслуженной.

В матче за третье место сборная Аргентины встречалась с командой Чили и победила со счетом 2:1. Однако Месси был удален в первом тайме за потасовку с игроком соперников — полузащитником Гари Меделем, который также был вынужден покинуть поле из-за красной карточки. Этот эпизод вызвал много споров и обсуждений, многие — в том числе и сами игроки — считали, что судья мог отделаться только предупреждением и показать желтые карточки.

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Главный тренер национальной аргентинской команды Лионель Скалони подчеркнул, что даже после просмотра повтора эпизода не понимает, за что был удален лидер сборной.

«Я видел повтор момента и на данный момент не понимаю, что сделал такого Месси, что его удалили. Было бы интересно послушать, если бы арбитр публично рассказал, что же он увидел. Также было бы интересно послушать людей из VAR. Мы уже видели несколько моментов со стычками, когда арбитр показывал желтую карточку. То же самое должно было произойти и здесь. Если внимательно посмотреть, Месси ничего не сделал. Но арбитр не стал пересматривать свое решение, не стал смотреть повтор», — заявил Скалони.

В связи с этим эпизодом Федерация футбола Аргентины подала в КОНМЕБОЛ апелляцию на удаление капитана.

В организации считают, что арбитр допустил ошибку, когда не прибегнул к помощи системы видеоповторов и не проконсультировался со своими ассистентами.

Сам главный арбитр игры за третье место в послематчевом протоколе пояснил, что что Месси был удален за использование оскорбительной лексики и жестов, а также за сильный удар соперника в плечо и их стычку в неигровом эпизоде.

Чилиец тоже был удален из-за оскорбительной лексики, стычки, а также «грубые удары соперника грудью и рукой, прежде чем был остановлен партнерами по команде».

Стоит также отметить, что слова Месси о коррупции в итоге поддержал бывший голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт. Он заявил, что обвинения аргентинского форварда обоснованы.

«В том, что этот Кубок Америки был подготовлен победы Бразилии, нет сомнений. К сожалению, КОНМЕБОЛ убивает футбол. И не понятно, почему они собираются наказать Месси, если мы живем в демократическом мире? Я считаю, что игрокам нужно объединиться и бойкотировать конфедерацию», — заявил тогда Чилаверт.