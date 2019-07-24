Месси дисквалифицирован

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Как сообщает AS, Лео не сыграет в стартовом матче отбора к чемпионату мира — 2022.

Стоит отметить, что после полуфинала против Бразилии (0:2) Месси раскритиковал работу арбитра, а после победы над Чили в матче за третье место (2:1) не пришел на церемонию награждения команды бронзовыми медалями.